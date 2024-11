Cadavere trovato lungo la strada tra Licola e Varcaturo

LICOLA – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina lungo la SS7 Quater tra gli svincoli di Licola e Varcaturo. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di una persona di età di circa 40 anni e non italiana. Lo hanno notato alcuni automobilisti sul margine della carreggiata, in una pozza di sangue. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Pozzuoli e Varcaturo allertati per la presenza di una “persona a terra” circa cento metri dopo l’uscita di Varcaturo in direzione Pozzuoli. Al loro arrivo medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche la polizia scientifica che indaga per capire le cause del decesso, ma soprattutto perché l’uomo percorresse l’asse viario a piedi di notte. La salma è stata trasferita presso il centro di medicina legale di Giugliano per l’autopsia che servirà ad accertare le esatte cause che hanno provocato il decesso. Gli inquirenti sono al lavoro anche per risalire all’identità dell’uomo.