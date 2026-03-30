POZZUOLI/ L’ex violento la perseguita, donna salvata dal braccialetto anti stalker a Monterusciello

POZZUOLI – Bloccato da una volante della Polizia mentre tentava di avvicinarsi alla sua ex nonostante avesse il braccialetto elettronico. Così è finito in manette un 34enne napoletano, fermato quest’oggi a Monterusciello dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. L’uomo, già arrestato il mese scorso per atti persecutori, aveva infranto il limite di un chilometro avvicinandosi alla sua ex compagna.

L’ALERT – Ed è stata l’entrata in funzione del dispositivo elettronico a far scattare l’alert che in poco tempo ha portato sul posto i poliziotti che hanno scongiurato il peggio. Il 34enne è ora in attesa di rito direttissimo. Si tratta del secondo arresto in flagranza, in appena quatto ore, da parte dei poliziotti di Pozzuoli che proprio questa mattina, sulla banchina del porto, hanno fermato per atti persecutori un 23enne tunisino.