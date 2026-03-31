A Monte di Procida l’opposizione scrive al Prefetto: “Affidamenti diretti irregolari da parte dell’ufficio tecnico”

MONTE DI PROCIDA – Con una nota inviata ieri al Prefetto di Napoli, all’Anac e al segretario generale comunale le opposizioni (Il gruppo Si Insieme e Melania Scotto) hanno segnalato presunte irregolarità in alcuni affidamenti diretti da parte dell’Ufficio Tecnico. Secondo al minoranza “a Monte di Procida l’ufficio tecnico continua a gestire affidamenti diretti “importanti” in modo discutibile, aprendo seri interrogativi di trasparenza, concorrenza e prevenzione della corruzione. In pochi giorni – scrive il gruppo Si Insieme – sono stati affidati, con trattativa diretta e senza reale confronto tra più imprese, lavori di manutenzione stradale e della pubblica illuminazione per decine di migliaia di euro, spesso senza adeguate motivazioni ,senza la dovuta istruttoria, in assenza di un sistema concreto di rotazione e senza congruità dei prezzi”.

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE – L’attenzione della minoranza, in particolar modo, si è rivolto sugli “Interventi di manutenzione stradale del territorio comunale” (per un importo complessivo di € 69.720,22). Secondo la ricostruzione della consigliera Melania Scotto e degli altri componenti di “Si Insieme” l’affidamento diretto “a fronte di requisiti così puntuali, l’affidamento risulta effettuato a una ditta le cui caratteristiche, sulla base dei dati disponibili, appaiono difficilmente conciliabili con quanto richiesto. La micro‑impresa – secondo quanto si legge nella nota – è nata da appena un anno, con un solo addetto e senza una storia pluriennale di lavori analoghi, nonostante nelle determine si parli di “documentate esperienze pregresse” e di struttura organizzativa adeguata”.