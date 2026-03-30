Ferma la raccolta fondi per il piccolo Francesco Pio, i commercianti di Pozzuoli espongono salvadanai “Aiutiamolo”

POZZUOLI – È ferma a poco più di 30mila euro la raccolta fondi organizzata a Pozzuoli per acquistare un’auto con pedana per il piccolo Francesco Pio, il bambino di sei anni affetto da paralisi cerebrale infantile. Dopo l’iniziale ondata di affetto, vicinanza e solidarietà le donazioni si sono fermate e l’obiettivo 60mila euro (soldi utili per acquistare il veicolo) per il momento resta lontano. Una situazione di stallo che ha spinto i commercianti della città di Pozzuoli a collocare sui propri banchi una serie di salvadanai utili ad ampliare la raccolta. Si tratta, infatti, di un ulteriore canale di raccolta fondi, parallelo alla piattaforma “Gofundme” dove da oltre un mese è online la campagna al link che segue sotto:

https://www.gofundme.com/f/una-macchina-con-pedana-per-il-piccolo-francesco-pio?