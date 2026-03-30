Contributi edilizi post sisma: a Pozzuoli accolte 252 domande

POZZUOLI – Su 536 domande prese in esame, 252 sono risultate ammissibili e 284 non ammissibili per carenza dei requisiti richiesti. E’ quanto emerge dalla graduatoria definitiva delle istanze per l’ammissione ai contributi edilizi (di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni) decisi in seguito agli eventi sismici nell’area flegrea ed adottata dal comune di Pozzuoli. Entro 30 giorni sarà possibile, per i cittadini interessati, formulare osservazioni sulla graduatoria stilata dal Comune. Nel contempo coloro la cui istanza ha ricevuto parere positivo, potranno avviare le attività di riparazione e riqualificazione sismica. Il dato è emerso nella riunione di oggi pomeriggio convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e i rappresentanti del Comitato Emergenza Campi Flegrei. Il via libera alla graduatoria, si sottolinea dalla prefettura, “è un importante risultato che consentirà l’inizio della fase di ricostruzione, fornendo una risposta concreta alla cittadinanza colpita dagli eventi calamitosi che hanno compromesso la vivibilità e la sicurezza strutturale di alcuni contesti urbani”.