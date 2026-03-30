Atti persecutori ai danni di una lavoratrice nel centro di Pozzuoli: arrestato 23enne

POZZUOLI – Per l’ennesima volta ha pedinato la sua vittima lungo il tragitto da casa fino all’attività commerciale dove lavora. Noncurante di una precedente denuncia per stalking e di un provvedimento di espulsione che gravava sulla sua testa, un 23enne di origini tunisine questa mattina è stato fermato e arrestato sul porto dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli. L’uomo aveva addosso anche un taglierino quando gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – lo hanno ammanettato. Già ad inizio mese era stato bloccato mentre tentava di avvicinare la vittima nei pressi di Piazza della Repubblica. A lui gli agenti sono arrivati dopo aver raccolto l’ennesima denuncia da parte di una giovane che lavora in un’attività commerciale nel centro storico di Pozzuoli. Dopo le formalità di rito il 23enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale con l’accusa di atti persecutori.