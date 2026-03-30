Cumana e Circumflegrea, nuovi orari per Pasqua e Pasquetta

POZZUOLI – In occasione della Santa Pasqua, domenica 5 aprile 2026, il servizio ferroviario EAV terminerà alle ore 14:00 circa, ad eccezione dei treni della linea Napoli-Sorrento e Cumana per Torregaveta, che effettueranno regolarmente servizio per l’intera giornata, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00. Sulla linea Cumana, dalle ore 16:00 riprenderanno anche i servizi sostitutivi Gerolomini -Pozzuoli-Arco Felice. Il servizio gomma sarà svolto prevalentemente dalle ore 07:00 alle ore 13:30 circa, ad eccezione del servizio automobilistico di Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei Vesuvio e sulle linee linee Miseno – Cuma, Baia Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del Porto e Supporto Treni Sorrento, dove verrà effettuato regolarmente servizio secondo orari di giornata festiva. Nella giornata di lunedì 6 Aprile 2026 (Lunedì in Albis) il servizio si svolgerà regolarmente come da programma orario festivo, ad eccezione della linea metropolitana Piscinola-Aversa, dove il servizio sarà effettuato con tutte le corse previste da programma orario feriale. Sulla linea Cumana, in occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Milan allo Stadio Maradona, verranno effettuate delle corse straordinarie che andranno ad aggiungersi al servizio ordinario.