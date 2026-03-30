Eccellenza e innovazione: il “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli guarda al futuro

POZZUOLI – Il Direttore Generale Monica Vanni, insieme ai sindaci del territorio, ha visitato i nuovi reparti e le tecnologie all’avanguardia dell’Ospedale di Pozzuoli. Si tratta di Gastroenterologia, dove è stata realizzata una terza sala endoscopica per procedure avanzate bilio-pancreatiche (un’eccellenza che prima richiedeva lunghi spostamenti); Radiologia Interventistica, il cui potenziamento ha portato da 2 procedure a settimana nel 2022 a oltre 450 interventi nel 2025; Cardiologia, dove è stata realizzata una seconda sala di emodinamica per gestire emergenze coronariche, embolie polmonari e casi complessi di ipertensione. Infine Neurochirurgia, un nuovo reparto con sala operatoria e terapia intensiva allo stesso piano, per interventi più rapidi e una maggiore vicinanza ai familiari. La giornata si è conclusa con due bellissimi gesti di generosità: la donazione di un’incubatrice di ultima generazione donata dal Monteruscello Fest al nido della Pediatria e la donazione di una piccola biblioteca donata dal Rotary Club Campi Flegrei per il reparto di Radiologia. “Lavoriamo per garantire sicurezza, percorsi assistenziali d’eccellenza e l’umanizzazione delle cure,” ha dichiarato il DG Monica Vanni. “Il Santa Maria delle Grazie si consolida sempre più come Hub fondamentale della nostra rete sanitaria.”