Gesfor formazione e comune di Pozzuoli insieme per i Campi Flegrei

POZZUOLI – Gesfor Formazione in prima fila con il Comune di Pozzuoli per dare una grande possibilità di formazione ed indirizzo lavorativo a chi oggi ne ha più bisogno. Il Comune di Pozzuoli, capofila dell’Ambito Territoriale N12, ha pubblicato, in questi giorni, per partecipare a percorsi formativi dedicati alle persone lavorativamente più svantaggiate dell’area che oltre Pozzuoli, vede coinvolti anche i comuni di Bacoli e Monte di Procida. Gesfor Formazione sarà protagonista dell’azione B del progetto, azione che si articola in due fasi: una prima di orientamento ed una seconda di formazione. In questo contesto, Gesfor Formazione, partner del progetto Rete Phlegrea realizza interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze e all’inserimento nel mondo del lavoro.

LE ATTIVITA’ – I percorsi formativi attivati sono: Operatore Socio Assistenziale, Segretario Coordinatore Amministrativo, Operatore di Cucina/Cuoco, Operatore Polivalente della Nautica, Operatore dell’installazione e Manutenzione di impianti elettrici. Il progetto nasce nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Campania Wellfare”, che prevede diverse azioni verso le fasce più disagiate della popolazione. Esprime tutta la sua soddisfazione la dottoressa Iole Testa cofondatrice della scuola di formazione: “Siamo una realtà con esperienza quasi trentennale nel settore della formazione ed abbiamo stabilito sin dalla nascita della nostra società come sede il cuore della città Pozzuoli zona porto. Per questo il nostro coinvolgimento in un’azione formativa come questa ci inorgoglisce e rende ancor più fieri. Il progetto che è in partenza è una grande opportunità per chi per una serie di ragioni si trova ad essere un soggetto svantaggiato nel mondo del lavoro. Saremo ben felici di accogliere, orientare e formare i cittadini flegrei che vorranno cogliere questa occasione”.

COME PARTECIPARE – I percorsi formativi attivati oltre a dare una qualifica riconosciuta a livello regionale e nazionale, forniranno anche un rimborso orario per tutti i partecipanti di 8,15 € per ogni ora di formazione effettivamente sostenuta. Per tutte le informazioni riguardo le modalità di presentazione delle domande di partecipazioni è possibile collegarsi a https://www.comune.pozzuoli.na.it/it/novita/page/ambito-territoriale-n12-avviso-pubblico-di-