POZZUOLI/ L’ex sindaco Figliolia davanti al gip: giovedì l’interrogatorio di garanzia

POZZUOLI – Corruzione e appalti truccati al Rione Terra, Vincenzo Figliolia comparirà nelle prossime ore davanti al Giudice per le indagini preliminari. L’interrogatorio di garanzia è fissato per la giornata di giovedì. L’ex sindaco, assistito dall’avvocato Luigi De Vita, è accusato di corruzione e concorso in turbata libertà degli incanti, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sulla gara per la gestione dell’antica rocca di Pozzuoli. Figliolia, destinatario della misura di custodia cautelare in carcere, è ristretto nel padiglione Firenze a Poggioreale.