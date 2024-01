Record raccolta differenziata a Quarto: negli ultimi 3 mesi media del 68%

QUARTO – «Il lavoro che da mesi stanno facendo gli uffici comunali in stretta sinergia con la Polizia locale e la società che gestisce l’appalto dei rifiuti stanno dando i primi effetti positivi sull’aumento percentuale di raccolta differenziata», commenta il sindaco Antonio Sabino che ringrazia l’assessore all’Ambiente, Filippo Celano, per il grande impegno e per la presenza costante e continua sull’intero territorio. I dati ufficiali del sito istituzionale di rilevamento indicano su base annua per il 2023 il dato medio del 59,53% di raccolta differenziata, mentre negli ultimi 3 mesi del 2023 la percentuale di raccolta differenziata a Quarto è stata del 67,68% a ottobre, del 68,65% a novembre e del 65,14% a dicembre.

LE INIZIATIVE – «Sono dati incoraggianti e molto positivi – aggiunge l’assessore all’Ambiente Filippo Celano – Fondamentale è stato anche un maggior controllo del territorio con foto-trappole e telecamere di videosorveglianza che hanno portato a numerose multe e sanzioni soprattutto ai danni di non residenti a Quarto che hanno utilizzato le nostre zone di confine periferico come micro-discariche». Intanto prosegue anche la distribuzione dei nuovi kit di raccolta condominiali e nuovi incontri ci saranno nelle scuole per sensibilizzare al tema della corretta differenziata fin dai banchi di scuola.