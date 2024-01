POZZUOLI – Infiltrazioni idriche, a rischio tre fabbricati in via Solfatara, a Pozzuoli. Diffidati gli amministratori dei tre stabili. Ieri mattina un’auto è sprofondata in una voragine che si è aperta improvvisamente sul manto stradale, all’ingresso del parco D’Isanto, a causa delle ingenti perdite. Disagi per le famiglie residenti e per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale.