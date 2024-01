POZZUOLI/ «Infiniti lavori a via Cappuccini: sindaco e assessore fate qualcosa!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Approfitto del vostro giornale per cercare di far giungere questa mia al Sindaco ed all’Assessore ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli. Ad ottobre 2023 in viale Cappuccini sono comparsi dei cartelli in cui si avvisava la cittadinanza che la suddetta strada sarebbe stata chiusa dall’inizio di novembre fino al 6 dicembre per lavori inerenti la rete fognaria. Oggi siamo al 16 gennaio 2024 e, stando agli operai che lavorano sul cantiere, i lavori sono appena al 30%. Ora mi chiedo se l’avviso sia stato fatto per prendere in giro la cittadinanza o se l’ingegnere/architetto dell’ufficio tecnico non ha saputo quantificare il lavoro da eseguire. In questo caso suggerisco al Sindaco e all’Assessore di licenziarlo per incapacità. E’ ammissibile sbagliare di qualche giorno ma di mesi è inaccettabile». (Federico L.)