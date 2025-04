POZZUOLI/ Lesioni sulla strada, la Capitaneria vieta la sosta sul ponte che porta al Caligoliano

POZZUOLI – Con un’ordinanza a firma del Tenente di Vascello Edoardo Russo, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto

di Pozzuoli, è stato disposto il divieto di sosta lungo la strada che sovrasta il ponte di collegamento al Molo Caligoliano. La decisione è arrivata per motivi di sicurezza e per consentire alla ditta “Operazione srl – SO.C.E.M.” incaricata dalla Regione Campania di effettuare, dal 7 aprile in poi, indagini diagnostiche volte a caratterizzare il quadro fessurativo e gli eventuali dissesti sia degli elementi strutturali che di quelli accessori del ponte. Con decorrenza immediata e fino alla data di termine delle indagini quindi, saranno vietati: la sosta di autoveicoli e motoveicoli lungo la strada che sovrasta il ponte di collegamento al Molo Caligoliano come indicato nella planimetria; il ponte cosiddetto “Piccolo sul Largo S. Paolo”; e i relativi specchi acquei sottostanti.