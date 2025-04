Cumana, riapre la stazione di Gerolomini

POZZUOLI – Lunedì 7 aprile riaprirà la stazione di Gerolomini. E’ quanto fa sapere EAV con una nota. “In riferimento alla chiusura della stazione di Gerolomini della linea Cumana, si informa che sono in via di ultimazione i lavori di prolungamento della banchina che consentiranno di utilizzare per l’accesso ai treni, in accordo con il Comune di Pozzuoli, la scala esterna antincendio del parcheggio multipiano. – fa sapere EAV – Pertanto a partire da inizio servizio di lunedì 7 aprile p.v. è ripristinata la fermata di Gerolomini della linea Cumana. I servizi bus di supporto ritorneranno ad effettuare la tratta Gerolomini-Cappuccini-Pozzuoli.”