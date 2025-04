POZZUOLI/ Bando per comandante dei vigili: ci sono 63 candidati

POZZUOLI – Sono 63 gli aspiranti al ruolo di comandante della Polizia Municipale, iscritti al bando indetto dal comune di Pozzuoli. Tra questi spiccano nomi illustri, personalità che hanno ricoperto e ricoprono tutt’ora importanti cariche amministrative e nelle forze dell’ordine in Campania e in altre regioni d’italia. Il vincitore andrà a prendere il posto dell’attuale comandante Silvia Mignone, ai vertici del comando di via Luciano dall’ottobre del 2016 quando sostituì l’allora numero uno dei vigili, Carlo Pubblico. L’incarico della Mignone nei decadrà il 1 luglio, termine fissato per la nomina del nuovo capo della Polizia Municipale.