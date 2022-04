POZZUOLI – Traffico e lunghe code ad ogni ora del giorno in località “La Schiana” a causa dei lavori nei pressi dell’incrocio tra la strada principale e quella che porta ad Arco Felice vecchio. Fin dalle prime ore del mattino e fino al tardo pomeriggio, ogni giorno enormi sono i disagi per gli automobilisti e per i mezzi di primo soccorsi diretti verso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Da questa mattina una lunga coda di auto si è formata dall’incrocio lungo tutta via Domitiana, raggiungendo quasi l’ingresso al quartiere di Monterusciello. Stesse scene dall’altra parte, nel senso opposto di marcia, dove le code questo pomeriggio raggiungevano la rotonda allo svincolo della tangenziale Lago d’Averno «Non ne possiamo più, tutti i giorni e ad ogni ora è un caos. Perchè non fare di notte questi lavori?» racconta un automobilista che questa mattina è rimasto bloccato nel traffico per oltre mezz’ora.