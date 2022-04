POZZUOLI – Anche le donne di Pozzuoli che hanno un’età compresa tra i 25 e i 65 anni possono aderire gratuitamente al Full-Pap test Crisalide, una campagna di screening gratuito promossa dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che prevede un esame diagnostico più completo e accurato rispetto dal pap test tradizionale. Si tratta di un test molecolare che consente di rilevare il virus HPV prima che generi lesioni cancerose e di intervenire in maniera tempestiva. L’iniziativa è sostenuta dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli. Per aderire alla campagna ed avere tutte le info si può chiamare ai numeri 3456112130 e 3421290795 oppure consultare il sito www.tutela.campania.it/crisalide . La visita prenotata si effettuerà presso la sede dei Servizi Sociali di via Martini a Monterusciello.

TUMORE ALLA CERVICE UTERINA – Il tumore alla cervice uterina è la terza neoplasia più frequente tra le donne. Rispetto ad altri tumori ha il vantaggio di essere del tutto prevenibile e comunque ben curabile se rilevato precocemente. Le donne che si sottopongono a programmi di screening hanno ottime probabilità di guarigione, in quanto si tratta di una patologia caratterizzata da una evoluzione lenta. Individuare precocemente la presenza del virus aiuta a definire il rischio di sviluppo la malattia e permette di intraprendere un percorso ginecologico mirato che prevede il II livello di indagine ovvero la colposcopia con biopsia.