POZZUOLI/ Lavori interminabili a Via Napoli, i residenti «Siamo chiusi in gabbia. Abbiamo paura per le scosse»

POZZUOLI – «Non ne possiamo più. Siamo chiusi in una gabbia e abbiamo paura visto che qua le scosse si registrano giorno dopo giorno. In caso di fuga cosa facciamo? Teniamo le reti che ci bloccano. E meno male che si parla di vie di fuga». Rabbia da parte dei residenti di via Cappuccini, zona di via Napoli interessata da mesi da lavori alla rete fognaria che vanno avanti da sette mesi. Nello specifico gli interventi hanno avuto inizio ad ottobre 2023 e sarebbero dovuti terminare il 6 dicembre. Ad oggi però, tutto è ancora in alto mare e l’intera area è chiusa da una fitta recinzione.