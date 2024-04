POZZUOLI/ Auto in fiamme all’ingresso del tunnel Tangenziale-Porto – LE FOTO

POZZUOLI – Auto in fiamme e traffico in tilt a Pozzuoli. È accaduto in via Fascione, nei pressi della rotonda all’ingresso del tunnel Tangenziale-porto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Per motivi di sicurezza l’ingresso del tunnel da viaggio Fasano è stato chiuso temporaneamente. Lunghe code di auto si sono formate in entrambi i sensi di marcia ai due ingressi del tunnel. Non si registrano feriti. Sul posto anche i mezzi per il ripristino stradale e la rimozione del veicolo incendiato.

