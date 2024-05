Lotta alla pesca abusiva: raffica di sequestri della Guardia Costiera

MONDRAGONE – Task force dei militari della Guardia Costiera di Mondragone e di Pozzuoli, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica. A seguito di un’attività volta al contrasto del fenomeno della pesca abusiva, l’Ufficio Locale Marittimo di Mondragone e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli hanno predisposto un’operazione di vigilanza durata 2 giorni e con l’impiego di numerose pattuglie, nell’ambito delle coste del canale Agnena sino al litorale di Mondragone, presso i quali sono stati individuati attrezzi e dotazioni di pesca abusivamente detenuti da pescatori di frodo. Al termine del sopralluogo, i militari hanno eseguito il sequestro amministrativo, con successiva confisca di 15 km circa di reti da posta, parte delle quali rinvenute a bordo di natanti da diporto, 200 nasse, anch’esse rinvenute in parte su natanti da diporto, 1 rastrello a mano. Contestualmente sono stati sequestrati e rigettati a mare 25 kg. di telline, poiché pescati durante il periodo di fermo biologico. Le operazioni hanno garantito un’efficace forma di contrasto ai fenomeni di pesca illegale, non regolamentata e non registrata: una delle principali minacce per la sostenibilità degli stock ittici e della biodiversità marina.