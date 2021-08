POZZUOLI – Per consentire i lavori di ripristino della sede stradale, in conseguenza di un intervento realizzato da Italgas Reti, domani giovedì 5 agosto, dalle ore 13:30 alle ore 16, resterà chiuso alla circolazione veicolare il tratto di via Solfatara compreso tra l’incrocio con la Variante Solfatara e il Viale Villa Bianca. Per effetto di ciò, in questo lasso di tempo, i veicoli che provengono tanto da Napoli quanto da Arco Felice saranno costretti a servirsi della Variante Solfatara. Derogano dal divieto i veicoli intestati ai residenti nella zona interdetta alla circolazione.