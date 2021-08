RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Caro direttore di Cronaca Flegrea chiediamo un aiuto riguardo l’invivibilità al centro storico di Pozzuoli. Qui non si dorme più! Tra locali e schiamazzi notturni di ogni tipo (urla voce alta gente con stereo portatili accesi, assembramenti ogni dove chi ride chi fuma canne etc etc ) la ciliegina sulla torta è data da questi della nettezza urbana tutte le volte che si fermano x raccogliere vetro e altri. Qui i locali chiudono quando vogliono, di solito alle tre, questi raccolgono senza orario a cominciare dalle 6. Le lascio immaginare che a noi non resta altro che riposare solo tre quattro ore a notte. Questa notte invece alla due c’era un camion dello spurgo con il motore acceso che faceva un gran rumore. La situazione è tragica e noi ormai siamo davvero stanchi e logorati da questo menefreghismo e questa mancanza di civiltà. Mi rivolgo a lei perché so che è persona sensibile e operativa. Spero possa darci una mano affinché vengano trovate soluzioni a questo ormai intollerabile problema!!!! La ringrazio» (Giuseppe L.)

