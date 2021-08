POZZUOLI – Una bomba è stata fatta esplodere nella notte davanti all’ingresso dell’agenzia di scommesse “GoldBet” in via Verga, nel quartiere di Monterusciello. Il raid è avvenuto intorno alle 4 e sarebbe stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate in zona. Lo scoppio dell’ordigno ha svegliato nel sonno i residenti delle palazzine popolari del lotto 1 dove sorge, sotto uno dei porticati, l’attività commerciale di proprietà di una famiglia della zona. Danneggiati l’ingresso dell’edificio e le vetrate. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Monterusciello che indagano sull’accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Le modalità sono riconducibili a un avvertimento di matrice camorristica.

1 di 3