POZZUOLI/ L’assessore Festa “tradisce” i suoi elettori e porta Azione in maggioranza

POZZUOLI – L’assessore all’Istruzione Vittorio Festa ha “scaricato” il gruppo politico con il quale è stato eletto in consiglio comunale ed è passato con Azione di Carlo Calenda, lasciando i due consiglieri di “Spazio Flegreo” senza una rappresentanza in Giunta. Una mossa “ad personam” che ha spiazzato quanti hanno contributo alla sua nomina come assessore due anni e mezzo fa. Festa, infatti, era stato eletto con Spazio Flegreo nel giugno del 2022 nella coalizione a sostegno dell’attuale sindaco Gigi Manzoni. Su indicazione di Carlo Morra, leader e fondatore del movimento politico, fu poi “promosso” assessore lasciando spazio in consiglio proprio al primo dei non eletti. Successivamente al progetto politico si aggregò la consigliera Manuela D’Amico. Poco dopo però è arrivata la giravolta dell’ex preside che si è autonominato “assessore del sindaco” rendendosi indipendente dai suoi due consiglieri a cui ha dato il colpo finale nelle scorse settimane quando ha sposato il progetto politico di Calenda. Per buona pace dei suoi elettori che lo avevano votato credendo nel progetto di Spazio Flegreo e che oggi si ritrovano ad avere un interlocutore che risponde ad Azione.