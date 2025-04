POZZUOLI/ La giornata del mare e della cultura marinara: studenti a bordo della nave della Guardia Costiera

POZZUOLI – Proseguono gli eventi connessi alla celebrazione della “Giornata del mare e della cultura marinara” a Pozzuoli. Quest’oggi gli studenti dell’Istituto “Guido Tassinari” hanno avuto modo di partecipare a delle visite guidate a bordo di Nave della Guardia Costiera “Bruno Gregoretti”, ormeggiata presso il Molo Caligoliano del porto di Pozzuoli. La visita ha permesso loro di conoscere le funzioni e le caratteristiche di una delle unità navali più all’avanguardia del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, impiegata abitualmente nell’ambito delle missioni di vigilanza pesca programmate in collaborazione con l’Agenzia Europea di Controllo della Pesca (European Fisheries Control Agency – EFCA). Presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di Pozzuoli, si sono successivamente svolte alcune presentazioni a favore degli stessi studenti, nell’ambito delle quali hanno avuto modo di intervenire il Tenente di vascello (CP) Edoardo Russo, Comandante

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, Luciana Ferraro, ricercatrice presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR, in rappresentanza della Lega Navale Italiana, nonché per il Dipartimento di biologia dell’Università Federico II di Napoli, la Professoressa Anna Di Cosmo e il Professor Gianluca Polese, trattando di tematiche afferenti più in particolare alla tutela dell’ecosistema marino.

LE ATTIVITA’ – La sede del Mercato Ittico ha inoltre ospitato attività laboratoriali, con cui è stato possibile approfondire le tematiche trattate, connesse in particolare al tema dell’inquinamento marino e del riciclaggio, unitamente ad una suggestiva mostra fotografica allestita dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Non sono mancati, nel corso dell’evento, riferimenti alla fragilità dell’ecosistema marino dell’area dei Campi Flegrei, con alcuni approfondimenti sulle attività ordinariamente svolte dalla Guardia Costiera di Pozzuoli a contrasto dei delitti ambientali, con la proiezione di video e foto. Nella giornata di domani, con la collaborazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, dell’Amministrazione Comunale, del Parco Archeologico Sommerso di Baia, del Parco Regionale dei Campi Flegrei e della Soprintendenza della archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli saranno organizzate attività didattiche volte a conoscere le ricchezze ecologiche, storiche e culturali che sono custodite nei mari dell’area flegrea.