POZZUOLI/ Europa Verde firma il documento di Manzoni. “Giallo” Tozzi

POZZUOLI – “Europa Verde Pozzuoli su invito del Sindaco Ing. Luigi Manzoni, nell’ottica di un richiamo generale alla “responsabilità” dato dal grave momento di crisi sociale legata anche e soprattutto al fenomeno del bradisismo, aderisce al “documento programmatico e politico”, ampiamente condivisibile nel contenuto, ribadendo il pieno sostegno al Sindaco come accordato già in campagna elettorale, nell’ottica di poter essere sempre parte integrante e sempre più attiva come Partito politico all’interno dell’amministrazione Manzoni per portare insieme a termine gli impegni presi nel nostro programma elettorale con le cittadine e con i cittadini della nostra Pozzuoli”. E’ questo il testo di un comunicato inviato alla nostra redazione dal co-portavoce di Europa Verde Pozzuoli Vicente Migliucci che, dal canto suo, ha tenuto a precisare: «Il nostro comunicato stampa concordato tra i coportavoce Fabiana Pafundi e Vicente Migliucci. Nei giorni scorsi era arrivata la firma del consigliere Enzo Pafundi di Europa Verde. Oggi con convinzione sia Migliucci che Andreozzi hanno firmato sia il documento politico che quello programmatico. Nelle prossime ore firmerà anche la coportavoce Fabiana Pafundi bloccata al momento per impegni personali che però ha condiviso fin dall’inizio e per prima la firma del documento».

LA CONFERMA – Migliucci, che non fa riferimento all’altro consigliere dei Verdi Paolo Tozzi, ha confermato quanto riportato ieri dal nostro giornale sulla mancata firma da parte di Andreozzi «Ieri non è stato firmato e nemmeno l’altro ieri. Ieri abbiamo fatto un incontro preliminare. Il comunicato l’ho inviato io come portavoce di Europa Verde in accordo con la mia coportavoce Pafundi.» Resta ora da capire perché Tozzi non sia stato menzionato nonostante sia parte integrante del gruppo consiliare di Europa Verde.