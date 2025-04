Per Gaia e per tutte le donne vittime di violenza: corteo di solidarietà a Bacoli

BACOLI – “Per Gaia, per Sara, per Ilaria, per Laura…Per tutte le donne vittime di violenza: rompiamo il silenzio!” Questo lo slogan che accompagnerà la manifestazione in programma domani, venerdì 11 aprile alle 18,30 a Bacoli “per dire basta alla violenza sulle donne”. L’iniziativa è promossa dalle Amministrazioni Comunali di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e dalle Consulte Pari Opportunità di Bacoli e Quarto, dalla Commissione Pari Opportunità di Pozzuoli, dai Centro Anti Violenza d’ambito, dalla Consulta Regionale per la condizione della donna. Il corteo partirà dall’IC Gramsci al Viale Olimpico a Bacoli, si dirigerà verso la Villa Comunale e sarà scandito dal rumore dei passi, dei tamburi, delle pentole, da fischietti e dalle voci. Cammineremo insieme per sostenere chi ha bisogno di forza, per lanciare un messaggio chiaro: la violenza si combatte anche con la presenza, la solidarietà, la voce di una comunità che non resta a guardare. Invitiamo tutti e tutte a partecipare, portando un oggetto per fare rumore: sarà il nostro modo di farci sentire, di rompere il muro dell’indifferenza. Perché la violenza non è un fatto privato. È un problema di tutti.