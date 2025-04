POZZUOLI/ L’allarme: «Auto e moto che sfrecciano a Monterusciello: bambini rischiano di essere investiti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, voglio segnalare quanto accade tutti i giorni in via Saba a Monterusciello, al lotto 5. Lungo questa strada ci sono auto e moto che corrono come i pazzi. La settimana scorsa abbiamo portato un bambino all’ospedale. Il pericolo è grande, ci sono bambini che giocano e che quando escono dai parchi rischiano di essere investiti. Tre anni fa morì una persona proprio a questo incrocio, ora cosa aspettiamo? Un altro morto? Spero che attraverso il vostro giornale qualcuno faccia qualcosa prima che sia troppo tardi» (Giuseppe C.)