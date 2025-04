“Energia al Cubo” a Pozzuoli: premiati gli studenti virtuosi

POZZUOLI – Raccolta pile usate terminata e studenti delle scuole di Pozzuoli premiati nell’ambito dell’iniziativa “Energia al cubo” promossa da Erion Energy e da De Vizia Transfer per sensibilizzare gli adulti di domani sull’importanza del corretto conferimento e del riciclo batterie esauste. Oltre agli alunni, hanno dato manforte alla campagna genitori e docenti che hanno supportato la raccolta.

I PREMI – Tra le scuole premiate da Energia al Cubo 2024 c’è l’istituto San Martino che ha ricevuto il terzo premio di 400 euro in buoni acquisto per materiale didattico con gli studenti che hanno raccolto 18 kg di pile, contribuendo a risparmiare 13,3 kg di CO₂, 12,9 m³ di acqua e 36,7 Kwh di energia. “La vostra scuola si è distinta dimostrando una sensibilità e un’attenzione speciali verso la raccolta e il riciclo delle pile esauste. Grazie alla vostra dedizione, avete contribuito concretamente alla tutela dell’ambiente, apprendendo l’importanza di gesti sostenibili che fanno la differenza per il nostro pianeta. Questo attestato è un simbolo del vostro impegno e un incoraggiamento a continuare su questa strada, diventando piccoli ambasciatori dell’economia circolare e della sostenibilità. Un sentito ringraziamento anche agli insegnanti e alle famiglie, che hanno supportato e guidato i bambini in questo percorso di educazione ambientale. Continuate a raccogliere… e a fare la differenza!” è il messaggio, tramite attestato, inviato da De Vizia ed Eion Energy alle scuole che hanno partecipato all’iniziativa patrocinata dal comune di Pozzuoli.

LA CAMPAGNA – Con “Energia al Cubo” i bambini e le loro famiglie hanno potuto sperimentare l’importanza di una corretta raccolta differenziata grazie anche a incontri formativi per imparare, giocando, i principi dell’economia circolare. A loro, è stata inoltre distribuita una “scatolina gialla” per raccogliere tutte le pile esauste che si trovano disperse in casa (come nei cassetti, ad esempio) per poi portarle a scuola. Il progetto non finisce qui: le colonnine per la raccolta posizionate nelle scuole resteranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie anche dopo la conclusione del progetto, così da consolidare le buone pratiche di riciclo e continuare a contribuire alla tutela dell’ambiente attraverso la partecipazione attiva di ogni cittadino.