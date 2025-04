BACOLI/ Fogna nel lago Fusaro, puzza e miasmi – IL VIDEO

BACOLI – Liquami nel lago Fusaro a Bacoli. Da giorni l’area lungo la costa è infestata da una forte puzza. In particolare in via Cuma, dove uno scarico di acque reflue urbane proveniente dal tronco fognario stradale che, a quanto pare, risulta essere otturato, sta provocando lo sversamento nelle acque del lago. Un grave danno ambientale che va avanti da diversi giorni. Il lago Fusaro è un S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) nel quale, peraltro, avviene la coltivazione delle famose cozze del Fusaro. Oltre a questo si aggiunge il danno anche per i cittadini che sono costretti a vivere tra i miasmi provenienti dal dilavamento dei liquidi fognari in prossimità delle loro abitazioni.

