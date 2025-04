Apre un nuovo percorso all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

POZZUOLI – ll Parco archeologico dei Campi Flegrei inaugura il nuovo percorso all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Il “taglio del nastro” è in programma per mercoledì 30 aprile, alle ore 16:30 ed arriva a seguito della conclusione degli interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione e dei lavori di restauro e valorizzazione del sito, finanziati con risorse PON-FESR Cultura e Sviluppo 2014-2020 e completato a valere sul Programma Operativo di azione e coesione Complementare al PON. Seguirà, a partire dalle ore 17.00, Pozzuoli International Jazz Day #12 a cura di Jazz and Conversation Aps, con performance musicali lungo il nuovo percorso di visita e nell’arena.