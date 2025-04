CALCIO/ Il Rione Terra juniores sfiora l’impresa: è vice campione regionale

NAPOLI – La squadra juniores del Rione Terra sfiora l’impresa e cade solo ai calci di rigore nella finalissima dei play off regionali giocata a Mugnano di Napoli contro il Micri Calcio. Una partita equilibrata, che aveva visto i flegrei rimontare lo svantaggio iniziale, fino ai novanta minuti regolamentari terminati 1-1. Risultato rimasto invariato anche durante i supplementari. Poi la lotteria dei calci di rigore che ha decretato il Micri quale squadra vincitrice dei play off. Una sconfitta amara che però riempie di orgoglio i flegrei che hanno terminato l’intera stagione senza mai perdere una partita.

IL PLAUSO – «Siamo vice campioni regionali e questo rappresenta per noi un grande risultato – spiega il presidente del Rione Terra Sergio Di Bonito – ai miei calciatori, allo staff tecnico e ai dirigenti non posso dire altro che “grazie” e fare loro i complimenti per aver concluso questa lunga e affascinante stagione sportiva senza mai perdere una partita».