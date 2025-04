BACOLI/ Proiettili alla Polizia Municipale, si stringe il cerchio intorno al mittente

BACOLI – Due proiettili calibro 9, recapitati a un agente e alla comandante della Polizia Municipale di Bacoli a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, sono stati il tema centrale del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi presso la Prefettura di Napoli. Solidarietà e vicinanza alla comandante Marialba Leone e ai suoi uomini sono stati espressi dal Prefetto, Michele Di Bari, che ha garantito la massima attenzione. “C’è una grande attività e spero che presto si possa portare alla luce il responsabile o l’eventuale responsabile. Sono convinto che noi dobbiamo essere accanto agli amministratori” ha detto Di Bari.

LE INDAGINI – Intanto le indagini vanno avanti, condotte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli e dal nucleo investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Napoli. I militari hanno acquisito le buste gialle contenenti i proiettili, rilevando impronte e tracce utili per risalire al mittente delle due spedizioni. Identità sulla quale c’è il più stretto riserbo. Diverse persone negli ultimi giorni sono state ascoltate dagli inquirenti che non lasciano nulla al caso. Tracciati anche i vari passaggi fatti dai plichi, a partire dalla spedizione fino ad arrivare alla consegna. Tra le ipotesi al vaglio resta in piedi quella della “vendetta”, una sorta di ritorsione da parte di qualche cittadino o imprenditore del posto. Ipotesi – dicevamo – su cui da una settimana lavorano i carabinieri che nelle prossime ore potrebbero chiudere il cerchio attorno a una vicenda che ha suscitato clamore in città e nell’intera provincia di Napoli.