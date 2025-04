Due scosse nella notte a Pozzuoli

POZZUOLI – Due scosse di magnitudo 1.8 e magnitudo 2.0 sono state avvertite nella notte a Pozzuoli. I due eventi rientrano in uno sciame sismico rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano che ha avuto inizio alle 03:37 di questa notte e terminato in tarda mattinata. L’evento è costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md = 2.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 2.0 è stata rilevata in mare al largo di Dazio, mentre quella di magnitudo 1.8 è stata localizzata in zona Solfatara.