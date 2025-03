POZZUOLI/ Ladri tentano colpo al supermercato Decò di Monterusciello: messi in fuga dal sistema d’allarme

POZZUOLI – Un furto ai danni del supermercato Decò di Monterusciello è stato sventato la notte scorsa grazie al sistema d’allarme. In azione, poco dopo le 02:00, una banda di ladri che ha tentato invano di portare via soldi e generi alimentari. Secondo quanto ricostruiti i ladri sono riusciti a forzare e ad aprire una serranda posta sul retro dell’edificio, in via Allodi. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e l’entrate in funzione del sistema d’allarme li ha costretti a scappare senza portare via nulla. Pochi minuti dopo sul posto sono giunti i vigilantes della “Notturno” allertati dalla centrale operativa che a loro volta hanno dato l’allarme ai carabinieri. Durante il sopralluogo, effettuato nel supermercato insieme al responsabile, è stato riscontrato il mancato furto.