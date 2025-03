ESCLUSIVA/ C’è l’ok per il centro sportivo del Napoli a Pozzuoli: il comune lavora per trovare i terreni a De Laurentiis

POZZUOLI – Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Dopo l’incontro a Monterusciello – annunciato in anteprima dal nostro giornale – tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, gli uffici comunali hanno avviato le verifiche per dare risposte concrete al patron del Napoli. De Laurentis chiede uno spazio di 20 ettari di terreno dove realizzare il nuovo centro sportivo degli azzurri. Il progetto prevede dodici campi da calcio, palestre, hotel, uffici e una serie di strutture a supporto per quella che dovrà essere la cittadella della prima squadra del Napoli e della sua Cantera.

IL PROGETTO – L’area individuata sorge in Via De Curtis, nei pressi del “Pala Trincone” di Monterusciello, dove oggi è in corso la costruzione di un piccolo stadio comunale. Per soddisfare le richieste di De Laurentiis il comune di Pozzuoli, attraverso i dirigenti Agostino Di Lorenzo e Santina Napolitano, sta mettendo insieme tutte le porzioni di terreno di proprietà dell’ente e valutando le varie destinazioni d’uso. Alcuni già si prestano a finalità sportive, sui restanti ci sarebbero delle variazioni sulle destinazioni d’uso da fare. Nulla di insormontabile, per De Laurentiis e il Napoli Calcio l’amministrazione comunale sarebbe disposta a fare i salti mortali. Troppo ghiotta l’occasione, portare il quartier generale degli azzurri a Monterusciello sarebbe un colpaccio che cambierebbe la storia del quartiere.

IL NUOVO APPUNTAMENTO – De Laurentis, che nel frattempo ha valutato altre soluzioni, resta dunque in attesa di nuove (buone) notizie da parte di Manzoni. Dopo l’incontro a sei a cui hanno partecipato De Laurentiis, il presidente degli industriali Costanzo Jannotti Pecci, l’imprenditore Giancarlo Carriero, un dirigente della SSC Napoli, Manzoni e il capo di gabinetto Elio Buono, il prossimo appuntamento andrà in scena a Pozzuoli. Sperando che sia la volta buona.