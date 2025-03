POZZUOLI – Nicola Scamardella è il nuovo presidente di Confcommercio Pozzuoli. Noto ristoratore, titolare del “White Chill Out” di via Napoli, è stato nominato alla guida del sindacato di categoria. L’annuncio arriva da Salvatore Trinchillo, consigliere regionale di Confcommercio: «Sono felice di annunciare l’ingresso di Nicola Scamardella in Confcommercio Pozzuoli. Nicola, ristoratore di terza generazione e leader dei Ristoranti White Chill out rinforza la squadra Confcommercio Pozzuoli ed avrà il compito di rappresentare tutte le partite iva di della città. Le linee guida sono la tutela delle aziende attuali ma soprattutto pianificare con la necessaria visione il futuro turistico dell città. Buon lavoro a lui ed a tutta la squadra in campo.»