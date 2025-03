POZZUOLI/ Allarme ad Arco Felice: 3 uomini tentano rapine in una palazzina

POZZUOLI – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina ad Arco Felice dove due uomini, con la complicità di una terza persona rimasta a bordo di un’auto scura, hanno provato a fare irruzione all’interno di uno stabile in via CampiFlegrei, nei pressi di una nota caffetteria. Dopo aver ripetutamente bussato alle porte di numerosi condomini, che nel frattempo avevano fatto scattare l’allarme per le presenze sospette, con varie e minacciose scuse hanno tentato di farsi aprire la porta. Messi in fuga, hanno scattato numerose foto. I carabinieri della stazione di Pozzuoli sono stati prontamente allertati. Indagini in corso.