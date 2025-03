POZZUOLI/ Litiga con un automobilista e gli punta una pistola in faccia: fermato 73enne

POZZUOLI – Ha preso la pistola dal cruscotto e l’ha puntata in faccia a un automobilista col quale aveva avuto un diverbio per motivi di viabilità. È successo ieri mattina a Pozzuoli, nei pressi dello svincolo Lago d’Averno della SS7 Quater. Il protagonista è I.D., 73enne di Pozzuoli, che girava in auto con l’arma nel cruscotto. L’uomo dopo aver litigato con un altro automobilista, è sceso dalla vettura e gli ha puntato la pistola al volto. Ques’ultimo, preso dal panico ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga raggiungendo, poco dopo, gli uffici del commissariato di Polizia di Pozzuoli dove ha raccontato le fasi concitate del diverbio, riuscendo a fornire indizi utili per risalire all’identità dell’aggressore. In pochi minuti i Falchi diretti dal vicequestore Raffaele Esposito hanno intercettato il 73enne e gli hanno perquisito casa, trovando proprio la pistola che solo dopo i successivi accertamenti si è rivelata essere una replica in tutto identica alla pistola reale, con il tappo rosso occultato. L’uomo, risultato portatore d’armi, è stato denunciato per minacce aggrevate.