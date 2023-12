POZZUOLI/ Ladri scatenati: vetri in frantumi e auto svaligiate alla Solfatara e a Licola

POZZUOLI – Strage di auto ieri a Pozzuoli. Intorno alle 23 in via Solfatara numerose vetture sono state danneggiate e svaligiate lungo la strada nei pressi del distributore di carburante. I malviventi hanno mandato in frantumi i finestrini delle vetture, portando via oggetti e ogni cosa trovavano al loro interno. Stesse scene si sono vissute a Licola, in via Nullo, dove anche lì diverse automobili sono state danneggiate e svaligiate.