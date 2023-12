LA LETTERA/ «Grazie agli angeli del reparto di Pediatria dell’ospedale di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ai dottori, Alle infermiere, A Teresa, Al reparto tutto. Grazie. Per una mamma un figlio è quanto di più importante possa esistere in questa vita e la sola scelta dell’ospedale rappresenta già una grande responsabilità. Quello che si dice all’esterno del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Grazie è quanto di più rassicurante può rappresentare per una mamma. Mi sono trattenuta una settimana con la piccola Azzurra con voi e vi dico semplicemente Grazie! Grazie per averci accolte in questa famiglia che cambia ogni giorno. Grazie per esservi modulate ogni giorno rispetto alle nostre emozioni. Grazie per aver reso tanto leggero quanto efficace questo periodo. Grazie per incitare 98-99 davanti al mio sguardo preoccupato per il saturimetro. Grazie per aver addormentato Azzurra nella cappa di ossigeno quando io non riuscivo a vederla piangere. Grazie per averci salutate in anticipo sperando nelle dimissioni. Grazie per il complimento di essere una brava mamma. Grazie per le parole di conforto quando le emozioni sfociavano in un pianto liberatorio. Grazie per aver accolto la mia richiesta di cambio stanza, é stata compresa e accolta una richiesta di difficoltà di fronte ad una preoccupazione che poteva anche non esistere. Grazie per i complimenti alla mia bimba. Grazie perché prima della visita cercate il sorriso del bimbo, con una chiave o con uno schiocco di dita. Grazie per la comprensione. Ma soprattutto.. Grazie per chiamarci mammine quando sarebbe bastato signora. Grazie per l’appellativo zia nei confronti dei nostri bimbi. Grazie per chiedere come andasse prima ancora di indossare la divisa. Grazie per l’umanità prima della professionalità. Quello che dirò di voi è che siete mamme prima che dottoresse ed infermiere e sarà il complimento più bello di tutti perché è la prima parola che i bambini imparano a dire, la più semplice, la più nobile di tutte. Siete una bella squadra e i vostri dirigenti dovrebbero essere fieri ed orgogliosi di voi e del vostro lavoro.»

La mamma di Azzurra Napolitano.

Per voi, la mammina Ra piccerella.

(Stefania Imbriani)