Pozzuoli sbarca sulla Tv europea con la rivoluzione delle cassette green per i pescatori – IL VIDEO

POZZUOLI – Un servizio della tv Euronews, canale televisivo d’informazione che copre gli avvenimenti del mondo trasmettendo in quasi tutta Europa e complessivamente in 155 paesi in tutto il mondo, ha dato ampio risalto all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Pozzuoli sull’introduzione delle cassette green per i pescatori. L’iniziativa, messa in campo attraverso l’assessorato alle Attività Produttive e alla Pesca, prevede la fornitura di particolari cassette ecosostenibili, dotate di microchip, che avranno una duplice funzione: fornire la tracciabilità della filiera del pesce e ridurre drasticamente il problema dell’inquinamento da polistirolo nel mare che, in quanto sbriciolabile e con tempi di decomposizione indefiniti, rappresenta una delle maggiori cause di contaminazione delle acque che bagnano le coste flegree.

LA SODDISFAZIONE – «Accogliamo con grande soddisfazione l’interesse per questa misura adottata per favorire i nostri pescatori, i consumatori e per salvaguarda l’ambiente. Temi a cui l’amministrazione Manzoni è da sempre vicina e sensibile» spiega l’assessore Titti Zazzaro. Nel servizio realizzato da Euronews vengono intervistati i pescatori e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

