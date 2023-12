POZZUOLI/ Nuova Fenigi lancia la super offerta di Natale: in regalo un voucher da 500 euro

POZZUOLI – Nuova Fenigi Arredamenti augura buon Natale a tutti i suoi clienti dando in regalo un voucher da 500 euro da utilizzare per tutto il 2024. Con lo sconto sarà possibile acquistare ogni tipo di arredamento o complemento di arredo. L’offerta, che ha riscosso grande successo a novembre, sarà valida fino al 31 dicembre del 2023. “Questa è la tua occasione per rendere la tua casa ancora più bella con i nostri mobili e accessori di alta gamma” è lo slogan che accompagna la promo di Nuova Fenigi Arredamenti. L’offerta è valida per tutti gli acquisti superiori a 5mila euro.

L’OFFERTA – Dopo aver regalato lavatrici e materassi di qualità, continuano dunque le offerte riservate a vecchi e nuovi clienti che vogliono arredare casa con marchi di qualità. Nuova Fenigi si trova in via Salvatore Di Giacomo 38/B. Per contatti: 081/5243059 oppure visita il sito www.nuovafenigiarredamenti.it

*articolo promozionale