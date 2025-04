POZZUOLI/ Ladri in azione a Toiano: svaligiata casa in pieno giorno – LE FOTO

POZZUOLI – Nuovo furto in abitazione al Rione Toiano. Questa volta nel mirino dei ladri è finita una famiglia che vive al terzo piano di una palazzina in via Largo Lucio Cocceio, di fronte alla chiesa di San Michele Arcangelo. Secondo quanto ricostruito il furto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 09:30 del mattino. In tre, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno scassinato la porta d’ingresso riuscendo ad intrufolarsi nell’appartamento che è stato messo a soqquadro. I ladri hanno rovistato in tutte le stanze, portando via diversi oggetti personali. “Aspettano proprio il mercoledì che c’è il mercato e ne approfittano per scassinare”. ha raccontato un condomino sottolineando come i ladri siano portati ad agire soprattutto la mattina, nelle ore dei mercatini rionali.

LE FOTO