Pasquetta sicura, controlli dei carabinieri sulle isole: raffica di sequestri e denunce

PROCIDA/ISCHIA – Un servizio straordinario di controllo del territorio ha visto impegnati i carabinieri di Ischia e Procida in un’intensa attività che ha toccato terra e mare. Obiettivo una Pasquetta sicura a chi ha scelto le isole del golfo partenopeo per la tradizionale gita fuori porta. In un negozio di Procida, una 66enne di origini ucraine è stata sorpresa a rubare un cellulare, approfittando di un momento di distrazione della titolare. La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri e restituita. La 66enne denunciata. Poco dopo, durante un controllo in strada, un 35enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nei pantaloni. Anche per lui è scattata una denuncia. E ancora, sulla banchina del porto un automobilista ha tentato di eludere i divieti di sbarco dichiarando falsamente di essere il proprietario di un’auto con targa estera. Una sceneggiata che non ha convinto i militari che hanno applicato le sanzioni previste. Anche a Ischia, i controlli hanno portato a risultati rilevanti. Due coltelli nascosti in uno zaino sono costati ad un 39enne incensurato una denuncia per porto abusivo di armi. E mentre a due passi dal porto commerciali venivano sequestrate sigarette di contrabbando, trovate nello zaino di un uomo appena sbarcato, poco distante, un 34enne è stato fermato con un machete infilato nei pantaloni. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato. Sul fronte mare, la motovedetta dei carabinieri ha pattugliato le acque dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, ispezionando 29 imbarcazioni. 12 le sanzioni elevate, per infrazioni che vanno dall’ancoraggio non autorizzato alla mancanza di documenti di bordo o del certificato radio. Complessivamente, sono 430 le persone controllate, 220 i veicoli. 8 i giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state 22.Tra queste, 2 sequestri per uso irregolare di veicoli con targa straniera, mancate revisioni e mancato utilizzo del casco.