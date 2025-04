Memet. Il benessere naturale per le donne che si vogliono bene

POZZUOLI – Cosa succede quando due personalità uniche, due professionisti diversi, due vocazioni speciali si incontrano in un terreno comune, a loro familiare? Nel loro caso, la reazione chimica ha dato vita a qualcosa di davvero speciale. La loro storia inizia in un centro sportivo di Pozzuoli. Salvatore Maddaluno, classe 1976, imprenditore curioso e amante delle sfide, attivo in diversi settori economici del territorio campano, e Raffaele Scamardella, 25 anni, ex campione italiano MMA, trainer entusiasta e attento, sostenitore di uno stile di vita sano e attivo, si rendono conto che l’offerta attuale di prodotti per la forma fisica, la tonificazione e il dimagrimento propone soluzioni indifferenziate a un pubblico eterogeneo, con esigenze e obiettivi che non sempre rientrano nei canoni estetici mainstream. Da questa intuizione e dal preciso desiderio di offrire una soluzione mirata ai bisogni di un pubblico esclusivamente femminile, nasce Memet che propone una linea di integratori alimentari per sole donne.

Il nome, che prende ispirazione dal latino “me stessa”, esprime l’idea di un percorso personale verso l’equilibrio psico-fisico di ogni donna.

Memet si schiera accanto alle donne che ogni giorno scelgono di prendersi cura del loro corpo e rispettare la propria mente, con determinazione, e la piena consapevolezza del sottile confine tra equilibrio armonico e stress organico. Grazie alla collaborazione con un team di nutrizionisti e trainer professionisti, in partnership con i laboratori scientifici svedesi di ricerca 13 Protein (www.13protein.com), Memet ha sviluppato tre linee dedicate alle esigenze femminili: nutrizione sana, dimagrimento e apporto proteico.

Azione Snellente – Mesnella è l’unica soluzione sul mercato sviluppata appositamente per il benessere delle donne. La sua formula naturale combina due trattamenti che possono essere utilizzati singolarmente o in sinergia per un effetto completo:

• Mesnella Stimolo Metabolico: aiuta a contrastare l’accumulo di grasso localizzato, accelera il metabolismo, riduce la sensazione di fame e favorisce la trasformazione del grasso in energia grazie all’azione termogenica.

• Mesnella Drenante: aiuta a contrastare la ritenzione idrica, ridurre la formazione della cellulite, migliorare la circolazione sanguigna, attenuare le smagliature e alleviare il gonfiore alle gambe.

Grazie alla combinazione di questi due prodotti, Mesnella di Memet offre un supporto completo al benessere e alla tonicità femminile.

Nutrizione Bilanciata – MeShake è uno Shake in polvere nutriente e delizioso, pensato per offrire al corpo tutto ciò di cui ha bisogno in modo pratico e veloce. Ricco di proteine vegetali, povero di zuccheri e grassi, e un elevato apporto di fibre, La sua formula è arricchita con 24 vitamine e minerali essenziali. Senza glutine e lattosio, rappresenta la soluzione perfetta anche per chi adotta un’alimentazione vegana.

Ideale per chi desidera perdere peso o mantenere la forma, MeShake è un sostitutivo pasto ideale per chi ha una vita frenetica e poco tempo, ma non cede alle tentazioni di una ristorazione comoda ma distratta e preferisce un pasto sano, leggero e bilanciato.

• Supporto muscolare: le proteine favoriscono il mantenimento della massa muscolare e della struttura ossea.

• Energia e vitalità: le vitamine del gruppo B aiutano a ridurre stanchezza e affaticamento, sostenendo il sistema nervoso.

• Ossa forti e sistema immunitario: calcio e vitamina D rafforzano le ossa, mentre selenio, calcio e vitamina C supportano il sistema immunitario.

• Benessere generale: ferro e acido folico favoriscono la produzione di globuli rossi e il trasporto dell’ossigeno nel sangue, mentre zinco e sodio contribuiscono alla normale funzionalità cerebrale e nervosa.

Azione Anabolica Muscolare – MeGolosa è l’esclusiva linea Memet di Creme Proteiche, disponibili in 3 varianti di gusto, unisce un sapore delizioso e appagante per il fabbisogno energetico ed equilibrato di ogni donna attiva. Realizzata con le proteine isolate del siero del latte (fino al 22% di proteine), senza zuccheri aggiunti, rappresenta il protagonista ideale di una sana colazione gustosa o di uno spuntino pre allenamento.

Con il rilascio della nuova piattaforma digitale, il pubblico femminile a cui si rivolge Memet può facilmente trovare i prodotti delle linee Memet semplicemente con un click (https://memet.it). Il sito, oltre a raccontare i valori del progetto e i benefici dei prodotti, offre la possibilità alle donne che desiderano conoscere e saperne di più, di dialogare con nutrizionisti e personal trainers disponibili e preparati ad ascoltare e consigliare percorsi virtuosi verso una una vita più sana e dinamica nel raggiungimento di un pieno equilibrio tra mente e corpo.