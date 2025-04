Le Chiese di Pozzuoli e di Ischia esprimono profondo dolore per la morte di papa Francesco

POZZUOLI – Il vescovo Carlo Villano ha espresso il profondo dolore delle Chiese di Pozzuoli e di Ischia per la morte di papa Francesco, invitando alla preghiera. «Con animo grato al Signore della Vita, rendiamo grazie per il dono che è stato per la Chiesa e per il mondo intero. Papa Francesco ci ha saputo indicare con forza e umiltà la via dell’evangelizzazione in chiave missionaria e sinodale, aiutandoci a riscoprire la bellezza di essere fratelli e sorelle in cammino. Portiamo con noi il suo instancabile impegno per la pace, la scelta coraggiosa del dialogo come unica via, il suo invito costante a far tacere le armi. Papa Francesco ha richiamato con forza tutta la Chiesa a vivere il Vangelo nella prossimità, abitando le periferie geografiche ed esistenziali, senza mai voltarsi dall’altra parte. Grati al Signore per il dono di papa Francesco, lo affidiamo ora all’Amore e alla Misericordia del Padre. Preghiamo per Lui: la Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa, lo accolga in Paradiso».