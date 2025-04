POZZUOLI/ Tragedia a Pasqua: donna muore in un Agriturismo

POZZUOLI – Una 74enne di Pozzuoli è morta ieri all’interno di un agriturismo nell’avellinese. La donna era in gita insieme ai familiari quando, improvvisamente, è stata stroncata da un malore. Inutili sono stati i tentativi di rianimarla. Sul posto, in località Scampata, sono giunti i carabinieri di Ariano Irpino e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata sequestrata dal pm di turno della della Procura di Benevento ed è stata trasferita all’ospedale “San Pio”.