POZZUOLI/ La Puteolana under 15 vince e dedica la vittoria a Carlo, il baby calciatore accoltellato a Bagnoli

POZZUOLI – Hanno dedicato l’importante vittoria al compagno di squadra accoltellato la scorsa settimana all’Arenile di Bagnoli i ragazzi della Puteolana 1909 che hanno conquistato la finale di categoria under 15. Al termine della gara cori e tanta commozione per Carlo, le cui condizioni sono in netto miglioramento dopo i giorni vissuti con apprensione dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite ricevute durante l’aggressione. Gli amici di squadra -diretti da mister Massimo Ferretti (staff dirigenziale Limatola Paolo, Gallo Giuseppe e Parisi Enrico) – hanno dedicato a lui la vittoria nella gara di ritorno vinta 3-1 sul campo Billy di Pianura. In attesa che Carlo possa tornare a correre e gioire sul rettangolo da gioco.